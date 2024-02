Autonomia: "opportunità o involuzione?", conferenza di Meritocrazia Italia a Vicenza 15 e 16 marzo

Sarà la città di Vicenza a ospitare, nei giorni 15-16 marzo, presso il Centro Congressi Viest Hotel, la prossima Direzione Nazionale di Meritocrazia Italia. Al centro della discussione il tema attualissimo e strategico dell’autonomia differenziata, sul quale, nelle scorse settimane, Meritocrazia ha coinvolto migliaia di cittadini lanciando un sondaggio, a larghissima partecipazione, sulle proprie pagine social. Che si tratti di un’opportunità di crescita ed efficientamento del Paese o di un pericoloso passo indietro nell’organizzazione economica e sociale sarà il quesito al quale vorranno dare una risposta i tantissimi ospiti che prenderanno la parola.

La discussione sarà moderata dal giornalista Rai Attilio Romita. Dopo i saluti istituzionali della vice Sindaca Vicenza Isabella Sala, del Presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, del deputato Fdi Silvio Giovine, della Coordinatrice Area Nord MI Alessandra Magnabosco, e del Coordinatore Nazionale MI Alessandro Serrao, daranno introduzione ai lavori il Segretario nazionale Mi Annamaria Bello il Ministro MI per le Politiche del Lavoro e Inclusione Sociale Giuseppe Cataldo. Interverranno il Capo Gabinetto MI Paolo Patrizio e il Direttore MI area Economia e Finanza Massimiliano Borghese, Roberto Fico, già Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Cota, già Presidente della Regione Piemonte FI, il senatore Lega e relato-re al Senato per l’autonomia differenziata Paolo Tosato, il senatore PD Andrea Giorgis, l’opinionista e filosofo Diego Fusaro, l’europarlamentare FDI Sergio Berlato, Achille Ducoli, presidente del Sindacato rappresentanti di interessi parlamentari, ed Elisa Beniero, vice Presidente Apindustria Confimi Vicenza. Le conclusioni saranno affidate al Presidente Nazionale di Meritocrazia Italia, Walter Mauriello, che si dichiara molto soddisfatto per l’ampio interesse riscosso dall’evento fin dalla sua prima pubblicizzazione.

"Non possiamo sottrarci al confronto su un tema come quello dell’autonomia differenziata -ha spiegato lo stesso Mauriello-. La lente che adotteremo sarà, come sempre, quella del cittadino, che vive un disagio che merita risposte non più differibili. La sensazione è che non sia la soluzione della quale si avverte il bisogno; l’eccessiva frammentazione governativa non ha mai dato buoni risultati, almeno stando all’esperienza fin qui maturata. Occorre discuterne con mente libera da retaggi ideologici e senza farne, una volta di più, una questione di consenso elettorale, ma, con prudenza e visione, serve bilanciare potenziali costi e benefici di una modifica strutturale tanto rilevante. Per questo vogliamo riunire attorno a un unico tavolo le migliori competenze, rappresentanti di posizioni differenti e cittadini, perché la strada migliore da intraprendere è sempre quella che risulta dal dialogo, libero e consapevole". Nella giornata di sabato 16, sarà presentato il progetto ‘Premio al Merito’.