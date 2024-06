Balneari, Gasparri: "Nostro obiettivo è difendere le imprese italiane"

"La posizione di Forza Italia sulle imprese balneari è conforme alla verifica che il governo ha condotto, ovverosia la risorsa spiaggia non è scarsa. Lo spazio per nuove imprese c’è e anche a livello nazionale. Quindi perché danneggiare le imprese esistenti? Noi confidiamo nel fatto che la nuova gestione europea, che ci sarà con le prossime elezioni, consideri questo dato della specificità e dello spazio disponibile nelle coste italiane per nuove imprese". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, parlando ad Albenga in Liguria.

"Le reiterate sentenze del Consiglio di Stato sono francamente sorprendenti - ha proseguito Gasparri -, l'ultima nega addirittura la possibilità che ci sia una risorsa non scarsa. Ha fatto bene il presidente della Calabria di Forza Italia, Roberto Occhiuto, che nei giorni scorsi ha deciso di assegnare nuovi spazi per le concessioni balneari in quella regione. Forza Italia vuole difendere le imprese in essere e lo vuole fare dialogando con l'Europa nel rispetto di quelle esistenti".

"A Jesolo, per esempio, dove il sindaco ha messo a gara le spiagge, ha vinto Polegato di Geox, confermando quello che noi sosteniamo da sempre: la procedura delle gare rischia di favorire i potentati nazionali e internazionali. Mentre il nostro obiettivo è difendere le imprese balneari italiane, spesso di gestione familiare. Forza Italia insisterà portando avanti questa battaglia con realismo e sincerità", ha concluso Gasparri.