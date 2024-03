Bari, Tajani: "Piantedosi ha fatto bene, nessuna criminalizzazione"

“Noi siamo garantisti”, ma essere garantisti “non significa non avere indagini per accertare la verità. Io credo che il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi abbia fatto bene" nominare una commissione per valutare l'ipotesi di commissariare il Comune di Bari, "perché non c’è nessuna criminalizzazione. Soltanto, dopo tanti arresti nella città di Bari, dopo un’inchiesta giudiziaria che ha toccato non il sindaco, ma il Consiglio comunale, è giusto verificare che cosa è successo, in nome della trasparenza”. Lo afferma il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, a margine del prevertice del Ppe a Bruxelles.