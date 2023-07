Berlusconi, Corrado Guzzanti: "Rutto Nazionale"

"Rutto Nazionale". Due parole su sfondo nero nelle storie Instagram di Corrado Guzzanti nella giornata di lutto nazionale in cui si svolgono i funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Il 'messaggio' dell'attore rimbalza su Twitter e proietta Guzzanti al top delle tendenze, dove lo screenshot della storia viene riproposto da un enorme numero di utenti. Sempre su Twitter, due giorni fa, si era espressa Sabina Guzzanti. "Non posso dire che mi mancherà ma... L'ultimo trucco", ha twittato l'attrice pubblicando la foto che la ritrae al trucco per assumere le sembianze di Berlusconi.