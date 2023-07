Berlusconi, Emanuele Filiberto: "Ci ha fatto rientrare in Italia"

"Ho tanti bei ricordi, era una persona divertente, simpatica e brillante che ti metteva a suo agio, una persona alla mano. Il momento il più bello è quando ci ha fatto tornare in Italia. È stato una persona molta importante per l’Italia: ha fatto qualcosa per il paese, lo sport, l’imprenditoria, è stato un re multitasking". Lo afferma Emanuele Filiberto di Savoia, membro della Casa Savoia, oggi al Duomo a Milano per assistere ai funerali di Silvio Berlusconi.