Berlusconi, Forza Italia non si ferma: domani Comitato di presidenza

Scomparso il leader Silvio Berlusconi, l'attività di Forza Italia non si ferma neanche nei giorni di lutto. E' stato convocato per domani, all'ora di pranzo, il Comitato di presidenza del partito. All'ordine del giorno: le 'determinazioni in merito ai commissariamenti'. L'appuntamento è alle 14 nella sede nazionale azzurra romana in via in Lucina e in video conferenza sulla piattaforma Zoom. La convocazione, datata 12 giugno, apprende l'Adnkronos che l'ha potuta visionare, è stata inviata via mail dal 'tesoriere' forzista Alfredo Messina a tutti i componenti effettivi del Comitato di presidenza forzista. Nei giorni scorsi era scoppiata la polemica in casa Fi proprio sulla questione dei commissariamenti, con il caso Cattaneo (commissario di Pavia sostituito dall'attuale vicesindaco).

Messina, attuale commissario e amministratore nazionale, ha inoltre comunicato che oggi (dalle 15 alle 17) e domani (dalle 10 alle 12) i membri del Comitato potranno visionare nella sede nazionale, previo appuntamento, il bilancio di Fi. Interpellato dall'Adnkronos Messina conferma: "Domani ci sarà la riunione dl Comitato di presidenza di Fi. Il partito è in grado di sostenersi e può sopravvivere, è un atto dovuto alla memoria del presidente Berlusconi".