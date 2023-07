Berlusconi, il Comune di Roscigno gli intitola i giardini

"Li chiameremo i 'Giardini del Presidente' e sulla targa vorrei che ci fosse un simbolo di libertà e pace che richiami così i temi cari a Silvio Berlusconi". A meno di una settimana dalla morte del fondatore di Forza Italia a Roscigno, comune della provincia di Salerno, il sindaco Pino Palmieri ha già pronta una delibera di giunta per intitolargli un'area verde nella piazza principale del paese. "Non ho conosciuto personalmente Berlusconi ma sono stato sempre legato a Forza Italia, prima da simpatizzante e poi da attivista - racconta all'Adnkronos Palmieri - Berlusconi credo rappresenti quello che nel nostro territorio manca: futuro, prospettiva, posti di lavoro. Tutto ciò a cui dovremmo ambire per continuare a far vivere i nostri comuni. Lui ci ha dato l'esempio di chi si è rimboccato le maniche per arrivare a dei risultati".

Un’iniziativa che ha battuto tutti sul tempo, "nata il giorno dell'ultimo saluto, e che la giunta ha accolto positivamente e condiviso", dice il sindaco sottolineando come a Roscigno nell'ultima tornata elettorale Forza Italia abbia raccolto oltre il 40% delle preferenze, "un risultato tra i più alti in Italia". Alla scelta dell'intitolazione "qualcuno mi ha rivolto la critica 'perché a Berlusconi e non a Falcone e Borsellino?' E io - replica Palmieri - sono pronto a farlo anche per i due magistrati uccisi per rimediare a chi in passato non ci ha pensato. Non si può vivere di contrapposizioni". E ora il sindaco punta a un'inaugurazione dei 'Giardini del Presidente' entro fine settembre. "Vorrei che questo momento coincidesse con il compleanno di Berlusconi, il 29 settembre", spiega.