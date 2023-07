Berlusconi, l'ex presidente albanese Berisha: "Il suo nome rimarrà inciso nelle pareti del tempo"

Silvio Berlusconi "non è più con noi, ma il suo nome e le sue opere rimarranno per sempre incisi nelle pareti del tempo". L'ex presidente della Repubblica ed ex premier albanese Sali Berisha affida all'Adnkronos il suo ricordo dell'ex premier e leader di Forza Italia scomparso lunedì. Berlusconi, osserva Berisha, "lascia un grande vuoto nel cuore degli italiani e dei suoi amici in tutto il mondo".

"Silvio Berlusconi era un politico di rilevanza mondiale" che ha ottenuto "un successo eccezionale in politica, sport, media e affari come nessun altro" e ha sempre dimostrato "una comunicazione umana, affascinante, semplice e convincente che ha conquistato le menti e i cuori degli italiani più di chiunque altro negli ultimi 30 anni". Ha saputo trasformare "il centrodestra italiano in una forza politica dominante in Italia e in Europa, guidandola con successo, visione e fedeltà, verso diverse vittorie delle coalizioni da lui guidate in Italia. Negli ultimi tre decenni, dagli anni '90 fino ad oggi, Berlusconi ha dominato la scena politica del suo grande Paese portando all'Italia un intenso sviluppo, prosperità e stabilità".

Berisha ricorda di aver "avuto il privilegio di incontrare questo cavaliere immortale molte volte in Italia, in Albania e in Europa. Conserverò per sempre con grande gratitudine e un orgoglio particolare come un tesoro prezioso la sua amicizia e il suo affetto nei miei confronti e verso la nostra nazione. Nei momenti critici, l'Albania e gli Albanesi hanno avuto in Berlusconi, in questo grande italiano, europeo, un prezioso amico. Con i suoi sentimenti di amicizia che nutriva per la nazione albanese, ha contribuito a una cooperazione bilaterale eccellente tra i nostri due Paesi e ha fornito un prezioso sostegno all'integrazione euroatlantica dell'Albania". Berisha sottolinea infine il contributo di Berlusconi per fare in modo "che l'Italia rispondesse ai suoi obblighi nei confronti dell'Alleanza Atlantica, nell'ambito della campagna di bombardamenti aerei per salvare i 2 milioni di albanesi in Kosovo dalla barbarie del regime di Milošević".