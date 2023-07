Berlusconi, Massimo Boldi ad Arcore: "Per me è ancora qui"

Massimo Boldi è arrivato ad Arcore per rendere omaggio a Silvio Berlusconi, scomparso ieri a Milano. L'attore, storica presenza delle reti Mediaset sin dai primi anni, protagonista di trasmissioni cult, ha voluto condividere con i cronisti un breve ricordo: "Vengo a Villa San Martino, così come sono venuto tante altre volte -ha detto- per divertirci e cercare di cancellare tutto ciò che non si voleva sentire". Del resto, ha aggiunto, "in questi ultimi tempi, lui aveva effettivamente bisogno di essere sostenuto e amato. E ora vado a trovarlo, come se fosse ancora qui".

"Di lui -ha aggiunto- ho tantissimi ricordi, ci siamo conosciuti nel 1977; io facevo già cabaret. Poi pian piano sono entrato a Telealtomilanese e poi a Canale 5". Poi, a chi gli ha chiesto se avesse mai rubato a Berlusconi una barzelletta, ha risposto: "Assolutamente sì, lui era un barzellettiere eccellente, oltre che un cantante straordinario. Amava le canzoni francesi". E ha improvvisato una canzone francese alla sua maniera. Dopodiché, visibilmente emozionato, ha salutato e si è diretto verso il cancello di Villa San Martino. Con lui, fuori da villa San Martino sono stati visti anche l'ex senatore Antonio Razzi, il direttore de La Verità, Maurizio Belpietro, e il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi.