Berlusconi, Panzarino (Fff): "Questo non è il mio lutto"

"Questo non è il mio lutto. Il rispetto per la morte qui non c'entra nulla. Se la comunità politica vicina a Berlusconi avesse vissuto il suo dolore al proprio interno, non ci sarebbe stato alcun motivo di esprimere un dissenso. Ma facendolo diventare 'lutto nazionale', il governo trasforma questo funerale in un fatto politico, e mi costringe, in quanto cittadina con un pensiero critico, a dissociarmi dal lutto di una persona che ha calpestato la dignità delle donne fino all'ultimo secondo, ha usato il potere politico per consolidare quello economico, e ha sodalizzato con criminali d'ogni livello, uno fra tutti, Vladimir Putin". Così Marianna Panzarino dei Fridays for Future.

"Rispetto il dolore delle persone che gli hanno voluto bene o gli sono debitori della loro carriera, ma non posso accettare in silenzio che questo dolore diventi nazionale, perché non rappresenta in alcun modo tutta la comunità politica che da quest'uomo è stata soltanto umiliata e calpestata. Oggi non è il mio lutto".