Berlusconi, quell'incontro riservato ad Anguillara con Cossiga

Uno scambio di idee tra due giganti della politica lontano da occhi indiscreti: erano gli anni 2000 quando Silvio Berlusconi e Francesco Cossiga si incontrarono nella casa in campagna di Anguillara di Pippo Marra, editore dell'Adnkronos, legato a Cossiga da lunghissima e profonda amicizia.

Nel buen retiro sul lago, dopo un pranzo a cui era presente anche lo storico portavoce di Berlusconi, l'ex senatore forzista Paolo Bonaiuti, i due leader ebbero un confronto durato, si disse all'epoca, oltre sei ore, dialogando di tutto, compresi molti temi di politica estera. Berlusconi, ancora relativamente nuovo alla politica pur essendo presidente del Consiglio già per la seconda volta, in quell'occasione contestò a Cossiga, presidente emerito della Repubblica, con alle spalle decenni di esperienza di governo e una conoscenza assoluta delle istituzioni, la sua politica "all'antica", consapevole della novità che aveva rappresentato la propria "discesa in campo". Quando poi Cossiga andò via, Berlusconi mostrò la sua soddisfazione per quell'incontro, sfociato in un rapporto che è continuato nel tempo.