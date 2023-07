Berlusconi, seconda notte tranquilla in ospedale: oggi nessun bollettino

Notte tranquilla per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato da venerdì scorso all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati per la sua "patologia ematologica". Ieri a fare visita al Cav sono stati il fratello Paolo e la figlia Marina. A quanto si apprende, nessun bollettino medico è previsto per la giornata di oggi.

Il fratello di Silvio Berlusconi, Paolo, è arrivato stamane all’ospedale per fare visita al leader di Forza Italia. Paolo Berlusconi è entrato nella struttura a bordo della sua auto, attraverso il passo carrabile di via Olgettina. Anche la figlia primogenita di Berlusconi, Marina, si è recata stamani al San Raffaele di Milano per far visita a suo padre. Come lo zio, anche la figlia del Cav è passata come d’abitudine dall’ingresso di via Olgettina 60 a bordo della sua auto con i vetri oscurati senza rilasciare dichiarazioni.