Berlusconi, si apre oggi il testamento: figli attesi dal notaio

Potrebbe essere questo il giorno della verità sull'eredità di Silvio Berlusconi. I cinque figli del Cav, a quanto si apprende da autorevoli fonti azzurre, sarebbero attesi oggi dal notaio Attilio Roveda che custodisce le ultime volontà del leader azzurro e aprire il testamento. Secondo indiscrezioni, doveva essere domani la data della convocazione della famiglia Berlusconi, ma sembra che tutto sia stato anticipato ad oggi.

Bocca cucita intanto dallo storico notaio di Silvio Berlusconi: "Inutile stare qui, non posso dire niente, da me non saprete nulla né oggi né domani né mai", ha detto ai giornalisti assiepati davanti all’ingresso del suo studio notarile a Milano, in via Pagano, che gli chiedevano novità in merito.

Durante la presentazione dei palinsesti tv di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha risposto che "in famiglia c'è compattezza" ai cronisti che gli chiedevano su eventuali possibili cambiamenti di equilibri all'interno delle società della famiglia alla luce dell'imminente apertura del testamento. "Io voglio un bene enorme a mia sorella Marina, così come ai miei fratelli Barbara, Eleonora e Luigi -ha detto l'ad di Mfe-Mediaset-. Ognuno fa il proprio mestiere, ma c'è una compattezza assoluta". Certo, ha aggiunto, "comprendiamo quello che è stato scritto sui giornali, anche se, devo dire, un po' mi ha turbato. Però ognuno fa il suo mestiere".