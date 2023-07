Berlusconi, Tajani: "E' stato un eroe per milioni di italiani"

"Berlusconi è stato un eroe per milioni di italiani, per difendere la libertà nella quale credeva". Queste le prime parole pronunciate dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, parlando, commosso, fuori dal cimitero di Arlington, a Washington. Tajani ha confermato che ripartirà a breve dagli Stati Uniti, per essere in Italia domani mattina.

La morte di Berlusconi "è un grande dolore per tutti noi, era un amico, per me era un fratello maggiore", ha detto il vicepremier ricordando il leader di Forza Italia, definendo la sua scomparsa "improvvisa".

"Abbiamo il dovere di andare avanti, lo faremo, lo farò - ha affermato - Anticipo il mio rientro in Italia, ma lo faccio ripetendo il messaggio politico che Berlusconi avrebbe e ha sempre rilanciato. Faremo nella comunità di Forza Italia quello che lui ha insegnato: combattere per il bene dell’Italia, con gli strumenti della politica, ma scegliendo sempre la libertà e l’amore per il popolo italiano".

E "continueremo a lavorare per difendere il valore della libertà, il suo progetto va oltre la vita terrena". Tajani ha dunque ribadito la volontà di continuare il percorso di Berlusconi e "il destino vuole che io mi trovi oggi qui, negli Stati Uniti, al cimitero di Arlington, un luogo che riassume il suo percorso umano e politico, un luogo dove si testimonia il valore della libertà".

"La sua fede totale nella democrazia e nella libertà, la sua gratitudine profonda verso quei giovani americani che hanno dato la vita per la libertà dell’Italia, in questo luogo vengono confermate in maniera convinta - ha sottolineato il ministro degli Esteri e coordinatore di Fi - Qui riposano eroi caduti per la libertà. Quel valore che ha sempre rappresentato la stella polare del presidente Berlusconi. Ricordo le sue parole pronunciate al Congresso: “'Quando guardo la vostra bandiera, non vedo soltanto la bandiera di una grande democrazia e di un grande Paese, ma vedo soprattutto un simbolo, un messaggio universale di democrazia e libertà'”.

"Oggi Forza Italia è una comunità colpita, ferita, ma ha una missione totale: unirsi nel rilanciare il messaggio del nostro leader, continuare in maniera convinta sul percorso che Silvio Berlusconi ci ha indicato", ha ribadito più volte Tajani, assicurando che questa missione sarà perseguita "con forza, con convinzione".

"In questo giorno di profondo dolore, dico che lo faremo anche con l’energia e la gioia che il nostro leader mi ha trasmesso dal momento della nascita di Forza Italia, che mi ha dato l’onore di fondare insieme a lui. Il suo progetto politico e umano continuerà a ispirarci e guidarci, a indicare il percorso per realizzare gli obiettivi che Silvio Berlusconi ha sempre voluto per il bene dell’Italia", ha affermato il vicepremier.

Ai giornalisti Tajani ha poi riferito: "Ieri mattina mentre ero in aereo per venire a Washington mi ha mandato un messaggio con una proposta di azione per la pace, per cercare di lavorare per la pace in Ucraina, certo difendendo la libertà del popolo ucraino, ma diceva 'lavora per la pace, fai tutto quello che serve per la pace'".

"Mi aveva dato qualche consiglio - ha aggiunto - Ci eravamo sentiti l'altro giorno. Aveva parlato al telefono con Manfred Weber", il presidente del Partito Popolare Europeo e del gruppo Ppe all'Europarlamento. "Aveva parlato con il presidente di Confindustria", ha detto ancora Tajani, riferendo di "lunghi colloqui" su tutta "l'attualità politica", sulla politica estera, sulla politica economica "con grande lucidità" e con "grande impegno".

Il ministro degli Esteri ha sottolineato i tanti "messaggi di stima" dopo la scomparsa di Berlusconi. "La stessa leader del Partito Democratico mi ha espresso il dispiacere di tutta la sua comunità per la perdita di un protagonista della politica", ha detto ai giornalisti il coordinatore di Fi, che ha ricordato il "lato umano" di Berlusconi, "grande leader", e "30 anni di battaglie politiche". "Ho avuto la fortuna di conoscere quest'uomo e sono ministro degli Esteri grazie a lui, sono vice presidente del Consiglio grazie a lui - ha affermato Tajani - Tutti i nostri successi politici sono frutto della sua intelligenza, della sua capacità, della sua grande umanità". E Forza Italia "continuerà a lavorare nel solco delle indicazioni di Silvio Berlusconi. Continueremo a fare ciò che lui ci ha sempre suggerito di fare, ci ha sempre consigliato. Per me è stato un prezioso motore di idee".

Berlusconi, ha rimarcato ancora il ministro degli Esteri, "ha cambiato la storia del nostro Paese, da tutti i punti di vista, dal punto di vista della comunicazione, dal punto di vista della politica, dal punto di vista dello sport, è stato un grande imprenditore in tanti settori". "Ha vinto di tutto con il calcio, con l'industria", è stato "il presidente del Consiglio più longevo nella storia della Repubblica", "un grande protagonista della nostra storia, l'uomo che ha cambiato la politica", "un grande imprenditore ma soprattutto un grande uomo".