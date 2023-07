Berlusconi, terza notte al San Raffaele. Arrivati il fratello e i figli

Notte tranquilla per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato da venerdì scorso all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati per la sua "patologia ematologica". Come ieri, anche oggi il fratello Paolo si è recato in ospedale per far visita al Cav. Paolo Berlusconi è entrato a bordo della sua auto passando per il passo carrabile di via Olgettina. Poco dopo è arrivata anche la figlia primogenita di Silvio Berlusconi, Marina, poi Eleonora e la terzogenita Barbara. Per ultimo il figlio secondogenito Pier Silvio.

