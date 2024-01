"Fino a venerdì, poi è finita... Non sto scherzando". Bianca Berlinguer minaccia di lasciare Prima di domani? La conduttrice del programma quotidiano su Rete4 sbotta, come documenta il fuorionda trasmesso da Striscia la Notizia. "I pezzi fanno pena, proprio pena. E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena... tutti! Non c'era un pezzo decente", dice Bianca Berlinguer, bocciando i servizi anche con un riferimento a E' sempre Cartabianca, la trasmissione che conduce su Rete4 ogni martedì.

"Comunque domani fateli venire perché glielo devo dire, i pezzi così fanno pena. Glielo devo dire, mi dispiace. Si impegnano? L'impegno, però, se è tutto sbagliato... E voi non gli date le indicazioni... Come si impegnano questi? Si impegnano per forza male, fanno 'ste schifezze...", dice rivolgendosi ad un interlocutore in studio. Quindi, la 'minaccia' di abbandonare il programma: "Questi i miei ultimi tre giorni... Lo dico al dirigente, qua... Fino a venerdì, poi è finita... Non sto scherzando...".