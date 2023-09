Bordoni eletto segretario regionale Lega Lazio, via libera al candidato unico di Salvini

Davide Bordoni è stato eletto segretario regionale della Lega nel Lazio. A deciderlo il congresso regionale del partito guidato da Matteo Salvini, riunito all'Hotel Ergife di Roma. Bordoni era il nome su cui si era deciso di convergere, candidato unitario del partito.

50 anni da fare domani, nato nel 1973, Davide Bordoni, laureato in Sociologia alla Sapienza, è il nuovo segretario regionale della Lega, dopo il voto unanime del partito guidato da Matteo Salvini, riunito all'Ergife di Roma. Già consulente del leader leghista al Mit, come 'esperto per i rapporti con gli enti territoriali' Bordoni è stato scelto per rilanciare il partito nel Lazio, dopo essere stato commissario regionale del partito e consigliere capitolino.

Da anni impegnato nella capitale, con Berlusconi da consigliere municipale e quindi presidente dell'ex XIII municipio (il più giovane presidente di municipio di Roma) ai tempi di Veltroni sindaco, fino all'assessorato alle Attività Produttive nella giunta Alemanno, nel 2008.

Il percorso all’interno della Lega inizia nel 2020 quando diventa co-fondatore del gruppo consiliare della Lega-Salvini Premier in Campidoglio. Nel 2021, gli viene affidato l’incarico di coordinatore regionale del Dipartimento commercio del partito. Nel 2022, viene eletto segretario della Lega a Roma. Mentre lo scorso giugno viene nominato da Matteo Salvini commissario regionale del partito, subentrando al senatore di Latina, Claudio Durigon, nel frattempo entrato al governo da sottosegretario al lavoro. Bordoni, che all’interno dell’Assemblea Capitolina, ha rivestito da ultimo il ruolo di segretario d’Aula, è considerato un profondo conoscitore della macchina amministrativa comunale e di Roma in generale.