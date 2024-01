Botta e risposta prolungato tra Flavio Briatore e Angelo Bonelli. Il manager e il parlamentare sono protagonisti di una discussione tra dichiarazioni e social. "Ho scoperto che in Italia esiste un certo Angelo Benelli, Bonelli... Attacca il Twiga, dicendo che Briatore ha la residenza a Montecarlo: questo qui è fuori di testa. Posso avere anche la residenza in Kazakistan, ma se l'azienda è in Italia, paga le tasse in Italia", dice Briatore in un video su Instagram. "Il Twiga dà lavoro a 180 persone e questo non lo dici. Dici il fatturato e dici che il Twiga guadagna: pensa te, sarebbe bello se le aziende perdessero e non dessero lavoro alla gente. Caro Benelli, Bonelli... dovete capire una cosa: non servite a niente", aggiunge riferendosi in particolare allo stabilimento in Versilia. "Ai follower dico che questa gente non va votata, non serve a niente. Questa gente ci costa, la paghiamo noi e non serve a niente. Criticano chi crea posti di lavoro. Uno che dice che io sono residente a Montecarlo, quando le aziende sono in Italia, non capisce... Il governo Meloni sta facendo bene, cerca di creare posti di lavoro... Questi sono disfattisti, scappati di casa...".

Bonelli risponde con una nota. "Un tal Britore, Bratore, forse Briatore, mi ha attaccato dicendo che io non capisco nulla perché lui con il Twiga, il suo stabilimento balneare, dà da lavorare a 180 persone. Che sarà la residenza fiscale a Montecarlo, che ce ne frega? Vede, c'è qualcosa che lei non ha capito signor Britore o Bratore forse Briatore, il punto non è se lei dà da lavorare a 180 persone, ben venga il lavoro, il punto non è se lei fattura 10 milioni di euro", replica il parlamentare. "La questione è che lei paga allo Stato per la spiaggia del Twiga solo 20mila euro l'anno, un vero regalo a chi è milionario e noi lo troviamo inaccettabile", aggiunge. "Lei dice che bisogna sostenere il governo Meloni che sta facendo bene. Sta facendo bene? - continua Bonelli - Il governo Meloni vuole privatizzare e cementificare le ultime spiagge libere e tutelare i privilegi di quegli stabilimenti balneari, compresi quelli di Briatore e Santanchè. Eccoli i patrioti di Fratelli d'Italia con la residenza fiscale a Montecarlo".