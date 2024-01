Flavio Briatore 'offre' un lavoro al Twiga al deputato Angelo Bonelli. Il parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra accetta ad una condizione nella nuova puntata del prolungato botta e risposta tra il manager e il politico a partire dalle concessioni balneari. Lo scontro, tra dichiarazioni e social, va avanti da giorni. Bonelli accusa Briatore di essere un 'patriota a Montecarlo', Briatore replica affermando che 'Bonelli non serve a niente'. Nelle ultime ore, nuovo episodio.

"Persone come Bonelli non hanno mai lavorato, non sanno cosa vuol dire un colloquio di lavoro, non sanno cosa vuol dire fare un training alle persone. Non hanno nessuna idea di cosa voglia dire lavorare", dice Briatore a Libero prima di avanzare una proposta: "Venga a lavorare tre mesi con noi. Allora sì che si renderà conto di cosa vuol dire lavorare".

Bonelli risponde. "Accetto la proposta di Briatore di lavorare al Twiga compatibilmente con i miei impegni parlamentari, e ci vedremo quest'estate nel suo stabilimento balneare", dice. "Ma accetto ad una condizione, quella che lui riporti la sua residenza da Montecarlo in Italia così potrà pagare le tasse nella nazione dove è nato", aggiunge, offrendo l'assist per una nuova puntata della saga.