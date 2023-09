"Mangiare più pesto, farsi meno canne". Allo slogan Francesco Bruzzone ha fatto seguire i fatti. Il tutto nell'aula della Camera. Il deputato della Lega ha tirato fuori un piccolo vasetto, pieno di pesto, ci ha infilato dentro il dito e se l'è portato sulle labbra per assaggiare il contenuto. Mentre la presidente di turno Anna Ascani lo richiamava all'ordine.

Bruzzone ce l'aveva con Mattia Santori, ex leader delle Sardine e consigliere comunale Pd a Bologna: "Qualche giorno fa si è presentato in Consiglio comunale con un vasetto di pesto e uno di cannabis -ha raccontato il deputato leghista-. Ha paragonato il pesto a una droga, ha detto che è come la cannabis. Noi liguri ci sentiamo offesi, i liguri mangiano il pesto e non sono drogati".

Bruzzone ha anche attaccato il Pd: "Si tratta di dichiarazioni vergognose dalle quali il suo partito non si è dissociato, nè quello ligure nè quello nazionale. La segretaria è stata zitta, non ha detto nulla. Invito tutti a mangiare più pesto e farsi meno canne. State tutti tranquilli, noi liguri il pesto continueremo a mangiarlo".