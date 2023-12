Scintille tra Lilli Gruber e Carlo Calenda nella puntata di Otto e mezzo di oggi su La7. Tra la conduttrice e il leader di Azione va in scena un confronto serrato su una serie di temi, dal confronto con il governo di Giorgia Meloni ai rapporti con gli altri soggetti del centrosinistra. Calenda e Matteo Renzi sono gli unici due leader di opposizione ad aver accettato l'invito a Atreju, la festa di Fratelli d'Italia a cui, ad esempio, non prenderà parte la segretaria del Pd, Elly Schlein. "L'anno scorso ci è andato solo Letta, che era il segretario del Pd. E le posizioni della Meloni, prima delle elezioni, erano ancor più radicali. Io non vado a parlare di politica, io faccio un confronto con il ministro Urso sulla politica industriale del governo che a mio avviso è prossima allo zero. Bisogna sempre cercare il confronto nel merito", dice Calenda.

"Decidiamo l'Aventino? Non discuteremo mai nulla nel merito con questo governo? Questa scelta è sbagliata, questa è una via facile che la sinistra prende sempre dicendo 'sono fascisti'. Si arriva a Elly Schlein che parla di 'tassa Meloni' per la liberalizzazione votata dal Pd e non dalla Meloni. Perché dice l'opposto della verità? Perché dall'altra parte ci sono i fascisti, vale tutto...", aggiunge.

Si parla di alleanze e della difficoltà di costruire un fronte unico nel centrosinistra. "Perché dovrei stare con i M5S che sulla politica estera la pensano all'opposto del Pd?", chiede Calenda. "Perché altrimenti governa la destra-destra", dice Gruber... "Non si capisce perché lei sia inchiodato tra il 3,6% e il 4,1% se la sua proposta politica è così magistrale... Forse in coalizione si conta di più e cominciate a cambiare la legge elettorale che è un disastro per questo paese", la replica di Gruber.