Caso La Russa, cosa dice Giorgia Meloni - Video

"Capisco molto bene, da madre, la sofferenza del presidente Ignazio La Russa" per il caso che vede coinvolto suo figlio Leonardo Apache, "anche se non sarei intervenuta nel merito della vicenda". Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Vilnius al termine del summit della Nato, sul caso che coinvolge uno dei figli del presidente del Senato, accusato di violenza sessuale da una ragazza. "Tendo a solidarizzare, per natura, con una ragazza che decide di denunciare" di aver subito una violenza sessuale. "Poi bisognerà andare nel merito" e "mi auguro che la politica ne resti fuori".