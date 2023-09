Il ministro della Difesa Guido Crosetto oggi, 8 settembre, ha ricevuto a rapporto il generale di divisione Roberto Vannacci "su richiesta dell’interessato" e "per motivi di 'carattere privato'". Su quanto si sono detti c'è riserbo assoluto. "Di cosa ho discusso con il ministro Crosetto? Non ho assolutamente intenzione di riferire gli argomenti trattati", si limita a dire all'Adnkronos l'alto ufficiale, protagonista di infuocate polemiche nelle scorse settimane in seguito alla pubblicazione del suo libro 'Il mondo al contrario'.

"Penso che tutto quello che ci sia da sapere sia stato incluso nella comunicazione del ministero e io non ho altro da aggiungere in merito", taglia corto Vannacci riferendosi all'incontro con Crosetto che è stato organizzato su richiesta dello stesso generale e, precisano dal Dicastero, ha avuto "carattere privato".