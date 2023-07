Catania, l'ex sindaco Bianco: "Pretendiamo risposte, chi deve faccia"

“Ha dell'incredibile quello che sta accadendo a Catania. Certo anche il caldo, le temperature raggiunte sono davvero inusitate. E dovremo tutti, con più coraggio, fare seriamente la nostra parte, il nostro dovere per attenuare i rischi del cambiamento climatico. Ma qui a Catania sta succedendo dell'incredibile”. Lo afferma all’AdnKronos l'ex sindaco di Catania Enzo Bianco.

“Interi quartieri - aggiunge - per decine di ore senza energia elettrica. Nel mio quartiere già da 14 ore siamo senza acqua. Condizioni difficili per tutti. Drammatiche dove ci sono persone malate o anziane”. “Poi - osserva Bianco- l'incredibile vicenda dell'aeroporto con tre quarti della Sicilia per giorni senza collegamenti aerei, che per noi sono l'unico vero collegamento”.

“Il malcontento - continua Enzo Bianco- cresce e rischia di generare violenza. L'economia, il turismo in gravissima difficoltà e la risposta delle istituzioni locali, regionali e nazionali, finora debole e inadeguata”. Enzo Bianco, infine, ricorda come “in tanti anni di esperienza istituzionale non ho mai visto nulla di simile. Chiediamo, pretendiamo una attenzione adeguata e risposte vere. Dopo diversi giorni - conclude Bianco- interi quartieri, a turno, senza luce: non può continuare. Chi deve, faccia!” (di Francesco Bianco)