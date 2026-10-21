circle x black
Cerca nel sito
 

Cateno De Luca: "Noi i veri civici. Il mio sogno? E' quello di guidare la Sicilia"

Leader Sud chiama Nord intervistato a San Marino Tv: "decreto sulla strada giusta, ma vrei fatto di più"

Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord
Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord
Segui Adnkronos su Google
21 ottobre 2026 | 17.04
Fabio Paluccio
LETTURA: 2 minuti

"Noi siamo i veri civici in Italia. L’1,5% che ci viene attribuito è frutto esclusivamente del nostro lavoro in Sicilia. Tutti ci vogliono perché non siamo schierati. Il centrosinistra ci aveva proposto un amore clandestino, ma noi abbiamo detto no. Non potevamo passare attraverso i surrogati del civismo rappresentati da Onorato. Con il centrodestra siamo riusciti a definire la nostra identità e nella prossima agenda di governo ci sarà un’attenzione completamente diversa nei confronti dei territori e dei sindaci”. Lo ha affermato Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, del corso di 'Point Break – Il punto di rottura', il programma di approfondimento politico di San Marino RTV condotto da Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti. "Non sarei all’altezza di fare il ministro, mentre Laura Castelli potrebbe ricoprire quel ruolo. Il mio sogno è diventare presidente della Regione Siciliana, ma a quel risultato voglio arrivare senza essere ostaggio di nessuno. Non sarò io a inserirmi in una coalizione pur di diventare a tutti i costi presidente della Regione”, ha continuato sul suo futuro politico dopo l'ufficializzazione dell'ingresso nel centrodestra.

Nell'intervista il sindaco di Taormina commenta poi gli scontri avvenuti al Nord, dicendo che con "il decreto cortei siamo sulla strada giusta, ma io avrei fatto di più. Mandare 500 unità delle forze dell’ordine senza il potere di arrestare significa esporle ulteriormente alle provocazioni”. E sul blocco dei tir De Luca è chiaro. “Non si risolve il problema degli autotrasportatori -ha sottolineato- con un fondo da 480 milioni di euro e con questi pannicelli caldi. Oggi dobbiamo riconoscere che la reazione del settore è complessivamente legittima. La soluzione non può essere quella di continuare a mettere pezze alle emergenze, ma occorre intervenire in maniera strutturale", ha aggiunto.

Quindi sul Ponte sullo Stretto di Messina conclude: “Sono stato chiaro: sono pontista, ma non accetto -ha sottolineato- che il Ponte sullo Stretto venga realizzato utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che sono destinate al Mezzogiorno e alla Sicilia per superare il divario infrastrutturale”, ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Festa Cinema di Roma: il trailer esilarante di 'Cambogia', film d'esordio di Valerio Lundini
News to go
Dal governo 480 milioni, ma la protesta dei tir continua
"Presidente, lei è un benefattore come Trump": Witkoff e l'omaggio a Putin - Video
Continua la protesta di autotrasportatori e agricoltori, corteo rumoroso di tir e trattori a Campobasso - Video
Festa del Cinema di Roma, giorno 9: protagonisti la star Julianne Moore e Valerio Lundini - Videonews dalla nostra inviata
La notte londinese di Cremonini: sul palco Salmo, Fibra e Malika per presentare 'Amateur' - Video
"Teniamo distinti violenti e chi manifesta per i diritti", la risposta di Ghali sugli scontri di Milano - Video
Festa Cinema Roma, Gianmarco Tognazzi in 'Aspettando Mr Hyde' dà voce a una malattia rara
Maltempo in Sardegna, le immagini dei Vigili del Fuoco al lavoro
La preghiera dei soldati prima della battaglia, le immagini dall'Ucraina
'Che spettacolo l'Italia!', cinema protagonista del nuovo spot del ministero del turismo - Video
Assaltano un'armeria nel Cagliaritano, in un video le urla e gli spari nella notte


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza