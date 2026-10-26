C.Destra, Cateno De Luca lancia 'L’Italia dei Territori': a Roma da domani convention di 3 giorni, conclude Meloni

Le più alte cariche istituzionali, i rappresentanti del Governo, gli amministratori locali e i leader delle forze politiche si danno appuntamento a Roma dal 27 al 29 ottobre per la convention nazionale promossa da Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia. Tre giornate di dibattito per mettere al centro dell'agenda politica il ruolo dei territori, la forza degli enti locali, il lavoro e le riforme istituzionali. L'evento culminerà giovedì con la presentazione in anteprima nazionale del nuovo logo della lista.

La 'tre giorni' vedrà la partecipazione di figure di primo piano dell'Esecutivo e dello Stato. Giovedì 29 alle 11:15 confermato l’intervento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ad aprire i lavori istituzionali nella giornata di martedì 27 ottobre saranno l'intervento del presidente del Senato Ignazio La Russa (ore 15:30) e le interviste al ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin (ore 11:00) e al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi (ore 17:00). Mercoledì 28 alle 17:30 interverrà il ministro Lollobrigida. La mattinata di giovedì 29 ottobre vedrà invece protagonista il ministro della Difesa Guido Crosetto (ore 10:00).

Nel corso dei lavori, Cateno De Luca sarà al centro di due momenti chiave della convention: martedì 27 (ore 11:30) aprirà i confronti tematici con il panel 'Sindaci Sceriffi', mentre mercoledì 28 ottobre (ore 19:00) sarà protagonista dell'atteso 'a tu per tu' con l'avvocato Carlo Taormina nel panel 'Un giudice a Berlino ancora c’è! Il calvario giudiziario di Cateno De Luca".

Ricco anche il programma dei confronti tra rappresentanti delle varie forze politiche. Tra i panel organizzati, 'La Forza degli Enti Locali': Il pomeriggio di martedì 27 ottobre (ore 16:00) vedrà un dibattito di primo piano tra amministratori e leader politici nazionali. Tra i protagonisti spiccano il deputato Francesco Gallo (Sud chiama Nord), il segretario del Partito Liberal Democratico Luigi Marattin e il vicesegretario di Azione Ettore Rosato, a confronto con primi cittadini ed esponenti del territorio come Adriana Poli Bortone (Sindaco di Lecce) e Federico Basile (Sindaco di Messina). 'Imprese e Lavoro': mercoledì 28 ottobre dalle 10:30 interverranno il vice ministro al Lavoro Maria Teresa Bellucci, il vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, insieme ai vertici delle associazioni di categoria e al già Segretario Generale Cisl Raffaele Bonanni.

'La Politica è Donna?': sempre mercoledì 28 (ore 16:00), un panel al femminile vedrà la presidente Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord a confronto con figure di spicco come Mariastella Gelmini (Noi Moderati), Lucia Borgonzoni (Lega), Deborah Bergamini (Forza Italia), Elena Bonetti (Azione) e Ylenja Lucaselli (Fratelli d'Italia). Con 'Il ruolo dei giovani in politica', mercoledì 28 ottobre dalle 18, si confronteranno i rappresentanti delle giovanili dei partiti nazionali. Dopo i saluti programmatici e le relazioni di giovedì 29 ottobre con la nomina e l'intervento del portavoce della lista, l'attenzione sarà tutta rivolta alla presentazione ufficiale del Logo della lista: il battesimo definitivo del simbolo che sintetizzerà il percorso di Sud chiama Nord e Sindaci d'Italia verso le prossime scadenze elettorali. Alle 12:00 di giovedì la relazione conclusiva di Cateno De Luca.

In particolare la convention partirà il 27 ottobre alle 10.30 con l'intervento del presidente di Sindaci d'Italia, Ernesto Magorno. A seguire alle 11 l'intervista a Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Alle 11.30 il primo panel della giornata 'Il sindaco sceriffo' a cura di Cateno De Luca, sindaco di Taormina. Nel pomeriggio, alle 15.30 l'intervento di Ignazio La Russa, presidente del Senato. Alle 17 Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno sarà intervistato da: Antonio Rapisarda, direttore Secolo d'Italia.

Il 28 ottobre il panel 'Impresa in comune? il patto per valorizzare il territorio' a cui interverranno a partire dalle 10.45 tra gli altri Maria Teresa Bellucci, vice ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; Francesco Paolo Sisto, vice ministro della Giustizia e Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel pomeriggio alle 15.30 la relazione del presidente di Sud Chiama Nord, Laura Castelli. Alle 17.30 l'intervento di Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura.

Il 29 ottobre apertura con Guido Crosetto, ministro della Difesa, intervistato da Davide Desario, direttore Adnkronos. Alle 11 prevista la nomina del portavoce unico. E alle 11.15 l'intervento della premier Giorgia Meloni. Subito dopo la presentazione del logo della lista per le elezioni politiche e alle 12 la relazione del nuovo portavoce.