Elly Schlein canta 'Bella ciao' mentre percorre via Labicana a Roma. La segretaria del Pd ha raggiunto uno dei due cortei (quello partito da piazzale dei Partigiani) che si sta dirigendo in piazza San Giovanni per la manifestazione della Cgil. La segretaria si è unita alla delegazione del Pd e il gruppo dei Giovani democratici all’altezza di Colosseo.