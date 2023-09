Il leder M5S: "Schlein a rischio? Non faccio previsioni in casa altrui"

"Non voglio che il titolo sia 'Conte chiude la porta in faccia a Elly Schlein' ma un accordo strutturale non ha senso. Vediamo se ci sono programmi condivisi e candidature adatte". Così Giuseppe Conte alla festa del Fatto quotidiano sulle prossime regionali. "Stiamo lavorando. Alcuni percorsi sono già avviati, per altri non ci sono presupposti".

Quanto al fatto se veda o meno a rischio la leadership di Elly Schlein nel Pd, dice: "Non faccio previsioni in casa altrui".