Crescita record dell'occupazione durante il Governo Meloni, il video di Fdi con i dati

Fratelli d'Italia celebra i 1.413 giorni del Governo Meloni, il più longevo della storia repubblicana, con un video dedicato a uno dei risultati più significativi raggiunti in questi anni: la crescita record dell'occupazione e dei posti di lavoro stabili. Nel video appaiono due contatori: uno scandisce il numero dei giorni di durata del Governo, l'altro registra l'aumento dei posti di lavoro a tempo indeterminato. Il primo arriva a 1.413, il secondo a 1.305.000. Dato diffuso dall'Istat nell'ultimo bollettino disponibile, da cui emerge anche che il tasso di occupazione è ai massimi storici (63,2%) e la disoccupazione, sia generale sia giovanile, è al livello più basso di sempre.