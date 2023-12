Crosetto in Polonia su nave Marceglia: "Grazie per quello che fate" - Video

Parte da Nave Marceglia, in Polonia, la visita del Ministro della Difesa Guido Crosetto per il saluto ai militari italiani impegnati sul fronte orientale. Il Ministro ha incontrato il personale del contingente italiano impiegato nel Mar Baltico nell’ambito dell’Operazione 'Brilliant Shield'. "Grazie di tutto, buon Natale, buon anno, grazie per il lavoro che fate", ha detto il ministro.