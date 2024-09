Da venerdì 27 'Portofino d'autore', tra gli ospiti Salvini, Santanché, Casaleggio, Orlando e Bucci

Rassegna organizzata da Vis factor, turismo, intelligenza artificiale e made in Italy tra i temi. Focus su elezioni in Liguria

Politica, giornalismo, economia e cultura si danno appuntamento nella suggestiva cornice di Portofino per tre giorni di dialoghi, confronti e interviste per capire i mutamenti in atto e la direzione che il nostro Paese prenderà nei prossimi mesi. Da venerdì 27 a domenica 29 settembre la Liguria ospiterà la prima edizione di Portofino D'Autore, rassegna culturale patrocinata dal comune di Portofino, che si inserisce nel ciclo di incontri D'Autore curati da Valentina Fontana e Gianluigi Nuzzi, e organizzati da Vis Factor - società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico - con il patrocinio del ministero della Cultura e del ministero del Turismo. Dopo il successo di Ponza e Capri, la rassegna approda a Portofino, trasformando la città gioiello della Riviera di Levante nell'epicentro della politica italiana per un fine settimana.

Venerdì 27 la rassegna si aprirà alle 18.00, nella celebre Piazzetta di Portofino, con un'intervista di Maurizio Belpietro, direttore de La Verità, a Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Seguirà un confronto su Intelligenza Artificiale, nuove tecnologie e meccanismi di orientamento del consenso. Ad animare il dibattito, condotto da Giuseppe De Bellis, direttore di SkyTG24, saranno Davide Casaleggio, Ad di Casaleggio Associati, e Mauro Crippa, direttore generale dell'informazione di Mediaset. La discussione sarà arricchita dai contributi di Massimo Gianolli, ad di General Finance, e Paolo labichino, co-fondatore dell'Osservatorio Civic Brands, su IA, etica e finanza. Valorizzazione del patrimonio culturale, sviluppo di nuove rotte turistiche, promozione dell'immagine del Paese saranno alcuni dei temi su cui la giornalista Stefania Cavallaro dialogherà con Daniela Santanchè, ministro del Turismo. A seguire, il contributo di Gregorio De Felice, Chief Economist & Head of Research di Intesa Sanpaolo, sulle maggiori sfide per la crescita che attendono Italia ed Europa unita.

Tutela dei marchi nostrani, nuove direzioni commerciali, sviluppo delle filiere saranno gli argomenti che daranno forma al dibattito tra Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy, e Massimiliano Di Silvestre, presidente e Ceo di Bmw Italia. Arbitro del confronto sarà Stefania Cavallaro, conduttrice Mediaset. A chiudere la prima serata, alle 21.30 in Piazzetta, le storie assumeranno la forma di parole in note col concerto "Duo di Tutto" di e con Neri Marcorè e Domenico Mariorenzi.

Sabato 28, alle ore 18 al Castello Brown di Paraggi, i conduttori Mediaset Paolo Del Debbio e Gianluigi Nuzzi si ritroveranno in un confronto su figura ed eredità politica di Silvio Berlusconi. A partire dal testo "In nome della Libertà"", edito da Mondadori e curato dallo stesso Del Debbio.Dal passato recente alla più stretta attualità, con un faccia-a-faccia con Andrea Orlando, candidato Pd alla presidenza della Regione Liguria, curato da Gianluigi Nuzzi. A riscaldare il clima, ci penserà il confronto tra il nemico del politically correct, Giuseppe Cruciani, conduttore di Radio24 e autore di "Via Crux" edito da Cairo Editore, e la giornalista Lucia Scajola. A seguire, il dialogo a tre fra Giovanni Toti, giornalista ed ex presidente della Regione Liguria, Gianluigi Nuzzi, conduttore Mediaset e Giuseppe Cruciani, conduttore Radio24. Chiuderà i lavori della seconda giornata l'intervista di Pietro Senaldi, condirettore di Libero, al candidato del centrodestra per la Regione Liguria, Marco Bucci. Domenica 29, alle 12, i Bagni Cova di Paraggi ospiteranno il dialogo su amore e relazioni tra Stefania Andreoli, psicoterapeuta e scrittrice, autrice di "lo, Te e L'Amore" edito da Rizzoli, Laura Pepe, grecista e saggista, e Gianluigi Nuzzi."Sbansa per la prima volta a Portofino il ciclo delle nostre rassegne D'Autore", spiega Valentina Fontana, ad di Vis Factor, curatrice da oltre dieci anni di rassegne nei più esclusivi luoghi d'Italia. "Un progetto culturale ricco di stimoli che entra nelle radici dei luoghi per raccontare le Storie che stanno dentro ai processi di cambiamento, che polarizzano, che muovono potere, economia, società. Metteremo al centro i protagonisti del nostro tempo, con un programma che va dritto al cuore dell'attualità nazionale e internazionale".