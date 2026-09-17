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D'Alema: "Israele governata da lobby criminale, Ue assente"

"L'Europa non ha una classe dirigente all'altezza dei valori europei, non è in grado di fare nulla a differenza del passato"

Massimo D'Alema - (Foto ufficio stampa)
Massimo D'Alema - (Foto ufficio stampa)
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17 settembre 2026 | 20.08
Redazione Adnkronos
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"E' finito un ordine del mondo e il disordine viene proprio dalle due grandi potenze che hanno garantito l'ordine bipolare del dopoguerra. Da una parte la Russia, dall'altra Stati Uniti che da una parte è diretto dalla leadership più disastrosa della storia americana che ha portato al punto più basso la credibilità degli Usa nel mondo e in parte è eterodiretto dalla lobby criminale di Israele, un paese governato da un gruppo di criminali di guerra che però ha una forza di coordinamento rilevante sull'amministrazione americana". Lo ha detto Massimo D'Alema intervenendo a 'Setteidee' de l'Espresso.

"Ma se la crisi americana evidente e io sono fiducioso che una società come quella americana saprà mettere in campo anticorpi democratici che emergeranno nelle elezioni di midterm, il grande protagonista assente è l'Europa". D'Alema ricorda invece come in passato non sia stato così: "Di fronte a una vicenda come la guerra nel Libano nel 2006, l'Europa prese l'iniziativa di promuovere una conferenza di pace a Roma. Aderirono 130 paesi, Israele disse di no e quindi lo fecero anche gli Stati Uniti. L'Europa decise di fare comunque la conferenza e il segretario di Stato americano venne alla Farnesina perché di fronte aveva l'Europa. Quella conferenza si concluse con un mandato forte a Italia e Usa per andare nella regione e cercare di aprire un negoziato. Alla fine ci fu la pace e una forza internazionale di interposizione. Oggi lo scenario è più complesso e compresso ma l'Europa di fronte alla tragedia di Gaza non è in grado di fare nulla, neanche di sospendere il trattato con Israele. L'Europa non ha una classe dirigente all'altezza dei valori europei, nessuno sta facendo nulla".

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lobby criminale disordine internazionale crisi americana guerra nel Libano conferenza di pace a Roma
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