Dc: mondo cattolico a raccolta sabato a Roma per 'politica civiltà e amore'

Sabato 9 marzo, nel Convento della Basilica di San Lorenzo al Verano, dove riposano le spoglie del grande statista Alcide De Gasperi, si incontreranno personalità del mondo cattolico per lanciare all’Europa programmi di civiltà dell’amore contro la cultura dell’odio e della violenza estrema. Cristiani in politica per una politica di buon senso, partendo dall’Europa, fondando su principi cristiani, impegnandosi a contribuire alla rinascita della Democrazia Cristiana, ispirandosi alla figura di De Gasperi. Alle ore 10, sono previsti i saluti iniziali e introduzione ai lavori di Giuseppe Rotunno, presidente del Comitato per una Civiltà dell’Amore, di Padre Fabrizio Carli della Basilica di S. Lorenzo, di Mons. Gianni Fusco, assistente spirituale network C. L. Rossetti 'Ditelo sui tetti'.

Seguirà la relazione del Mons. Carlo Lorenzo Rossetti teologo, del Prof. Stefano Zamagni, presidente emerito Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e del Dott. Diego Goller. Alla successiva Tavola Rotonda di Movimenti e Associazioni moderata da Lucio D’Ubaldo, direttore responsabile de Il Domani d’Italia, parteciperanno Carlo Grassetti, Cnal-Ucid, Claudio Gessi, Com Psl Conferenza Episcopale Laziale, Riccardo Pace, Giovani universitari in Parlamento, Mario Bruno, Movimento dei Focolari, Fausto Desideri, Lega italiana per i diritti dell’uomo, Maria Rachele Ruiu, Ass. Pro vita e famiglia, Benedetto Delle Site, Ucid Nazionale Giovani, Giancarlo Affatato, Futuro ItaliaDemocrazia e Libertà, Rosapia Farese, FareRete Innovazione Bene Comune, Francesco Rabotti, Forum Popolare Lazio Comitato S.A.L.E. e Raffaele Bonanni, già segretario nazionale Cisl.

A concludere la mattinata di incontri ci saranno i contributi di Ivo Tarolli 'Piattaforma Popolare, Civica e Riformatrice” e Sergio Marini V. segretario nazionale della Democrazia Cristiana. Dopo la pausa pranzo, i lavori riprenderanno alle 16 con la discussione sul tema 'Le Sfide e i Progetti di Civiltà dell’Amore in Europa' dalla Pace Nucleare Est-Ovest per un Mondo libero dalle armi nucleari nella nuova UE con Giuseppe Rotunno, agli aiuti in Africa con Prisca Oiok Auma; seguirà L’Antropologia della Vita naturale, della Famiglia, della Donna con Domenico Menorello e Giovanna Sorbelli; La Transizione Ecologica integrale (Agricoltura, Energia, Ambiente) – Agostino Mathis/ Italia Sostenibile e l’Elaborazione di Linee guida sul Nuovo Modello di Sviluppo con il contributo di Marco D’Agostini e Giulio Pirovano. Le conclusioni, previste intorno alle 18, sono affidate a Rotunno e a Monsignor Fusco.