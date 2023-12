Dopo la caduta dalla sedia di ieri, per Vincenzo De Luca va "tutto bene, vi ho fatto assistere a un doppio salto mortale carpiato, ma come vedete godiamo di ottima salute". Così il presidente della Regione Campania, ha commentato scherzando con i cronisti, a margine della conferenza stampa di fine anno, la sua caduta divenuta virale durante il brindisi con i dipendenti.

"Non è colpa del mio collaboratore, è stata colpa mia per la verità, perché io mi ero alzato per il brindisi e lui ha tolto la sedia, io per un atto di gentilezza verso una nostra dipendente ero ritornato al microfono per invitare quella dipendente che si era presentata con un bambino in braccio, avevo piacere diciamo di invitarla al brindisi. Comunque sia siamo pronti a tutte le sfide, politica e ortopedica", ha concluso De Luca.