"Il troglodita capraio afghano saluta il profeta campano". Mauro Corona, in collegamento con E' sempre Carta bianca su Rete4, invia un messaggio di pace a Vincenzo De Luca. Il governatore della Campania, in estate, ha salutato con soddisfazione il passaggio di Bianca Berlinguer dalla Rai a Mediaset perché il trasferimento della giornalista avrebbe 'liberato' la tv pubblica dalla presenza di Corona, definito nella circostanza 'capraio afghano'. "Bisogna porgere l'altra guancia, ma bisogna ricordarsi che ne ho solo 2... Eccomi qui da capraio afghano...", dice Corona, presentandosi davanti alle telecamere con una pelle di capra come vestito.