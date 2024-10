Ecco 'patto per il Nord', da dicembre al via il tesseramento con benedizione di Bossi

in campo tanti ex leghisti, da Grimoldi a Castelli, a Borghezio e Pagliarini

Accolti dal 'va pensiero' nei giardini della Ludovica, a Vimercate, due passi da Arcore, erano alcune centinaia i nostalgici del vecchio leghismo, che questa mattina ha dato vita ufficialmente al nuovo schieramento, al 'Patto per il nord'. Gruppo variegato che punta a riunire le voci autonomiste e federaliste della ex Padania, che continuano a ispirarsi alla lezione di Umberto Bossi e Gianfranco Miglio.

Nella villa-museo, ecco insieme con Paolo Grimoldi, ex segretario della Lega lombarda, poi espulso da Salvini, Roberto Bernardelli, imprenditore già animatore di battaglie indipendentiste, tra cui quella con il finto Tank nel '96, Roberto Castelli, ex ministro della Giustizia della Lega, Giancarlo Pagliarini, anche lui al governo da titolare del bilancio e della programmazione economica con il Berlusconi I, Giuseppe Leoni, tra i fondatori del Carroccio con Bossi 40 anni fa, l'ex eurodeputato della Lega, Mario Borghezio, tra gli altri.

Un ritorno al passato, ma cambiando pure il simbolo, non più Alberto da Giussano, ma "il vero eroe della Lega lombarda nata a Pontida nel 1167", quel Pinamonte da Vimercate, che finisce al centro del cerchio blu dove è inscritta la dicitura Patto per il Nord', svelata tra gli applausi a Vimercate. Associazione di associazioni, Patto per il Nord, punta a dare voce al territorio che si sente tradito da Salvini, per la sua svolta nazionalista. Da oggi, fanno sapere Grimoldi e gli altri ideatori del 'marchio' depositato lo scorso 29 settembre presso l'ufficio brevetti, da una associazione di Lecco e in attesa di approvazione, inizia questa nuova avventura 'nordista'. "Da domani apriamo le sedi, da dicembre partiamo col tesseramento", ha assicurato Grimoldi, lasciando intendere che anche Bossi è con il Patto. "L'idea dell’associazione non è mia, è di qualcun altro…", ha detto dal palco.