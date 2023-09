Il leader del Movimento 5 Stelle: "Non mi candido per una posizione che poi non ricoprirò"

''Non mi candido alle elezioni europee 2024, nel Movimento 5 Stelle abbiamo un'usanza: non ti candidi per una posizione fittizia che poi non vai a ricoprire e non cumuli l'incarico. Ho preso un impegno, siamo di parola e corretti''. Il leader M5S, Giuseppe Conte, dal palco della Festa dell'Unità a Ravenna chiarisce che non sarà candidato alle Europee 2024. Conte è deputato alla Camera e, spiega, non ricoprirebbe il ruolo di europarlamentare in caso di elezione nelle consultazioni del prossimo anno.

In vista del voto, Conte dice "no ad 'alleanze posticce'', serve un ''confronto chiaro e rispettosi ritrovandosi sui temi. Il punto è costruire un progetto di governo per il Paese, per costruire un percorso sostenibile'', prosegue.

Sul tema della sanità, "aAbbiamo messo a punto una proposta di legge come M5S. Su questo ci possiamo confrontare", dice Conte confrontandosi con Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna. L'ex premier assicura che sulla sanità è possibile dialogare con il Pd e avverte: ''Dovremmo arrivare all'8% di Pil sugli investimenti in sanità, rafforzare il servizio pubblico. Non ha senso il limite di accesso alla facoltà di Medicina, dobbiamo rafforzare le competenze anche nel governo della sanità''.