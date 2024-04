Nel simbolo che il Movimento 5 Stelle presenta alle elezioni europee 2024 ci sarà anche l'hashtag #pace. Lo annuncia Giuseppe Conte, ospite di 'In mezz'ora' su Rai Tre. "Appena finita la trasmissione, correrò al ministero dell'Interno per presentare il simbolo del M5S, è lo stresso ma a conferma del fatto che vogliamo costruttori di pace c'è un bell'hashtag: pace", spiega il presidente pentastellato mostrando il simbolo. Nel pomeriggio, la 'missione' di Conte al Viminale con Vito Crimi e Alfonso Colucci.

In tv, il leader del Movimento annuncia che l'ex calciatrice Carolina Morace sarà candidata con il M5S alle europee."Morace è una sportiva, una calciatrice che tutti avete ammirato, ha superato moltissimi record sportivi. Ma a noi interessa soprattutto la persona. Carolina ha rotto degli schemi in un campo che è prevalentemente dei maschi", dice Conte.

"Ho chiarito da subito che nella nostra comunità non è pensabile che esibisci il tuo nome sulla scheda elettorale e non sei conseguente. Per noi questa è una presa in giro dei cittadini... Confermo che non sarò candidato e non ci sarà il mio nome nel simbolo", afferma il presidente del M5S.