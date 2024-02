"Sono molto contenta, molto orgogliosa. Dai dati si profila una vittoria. Oggi si può scrivere una pagina importante per la Sardegna". Così Alessandra Todde al comitato elettorale a Cagliari mentre è ancora in corso lo spoglio con gli ultimi dati delle elezioni regionali in Sardegna. "Io non mi sono mai sentita una capopopolo. C'è una squadra forte e coesa. Voglio ringraziare lo staff e tutti quelli che hanno lavorato con noi", dice ancora la candidata del campo largo, sul palco con i leader di M5S e Pd, Conte e Schlein.