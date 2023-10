Dopo la vittoria nelle elezioni suppletive per il Senato a Monza, "sono davvero molto contenta per l’elezione di Adriano Galliani, amico fraterno di mio padre. Insieme sono riusciti nell’impresa di portare il Monza Calcio in Serie A dopo 110 anni. La sua elezione testimonia il grande affetto dei brianzoli nei confronti del mio papà: oggi il suo seggio va a una persona di grandissime qualità umane e professionali, che sicuramente tornerà a fare un ottimo lavoro in Parlamento e nelle istituzioni". A dirlo, in una dichiarazione, è Marina Berlusconi, presidente Fininvest e Mondadori.

''Bravo Adriano! Sono molto contento per l’affermazione di Adriano Galliani alle elezioni di Monza. E’ la persona giusta per subentrare nel seggio di senatore che occupava mio padre. La sua esperienza, il suo equilibrio e la sua determinazione sono una garanzia per i cittadini che lo hanno eletto. Davvero complimenti Adriano'', le parole dell'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi.