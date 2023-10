Alle elezioni suppletive del Senato nel collegio di Monza e Brianza vince Adriano Galliani, avanti sullo sfidante Marco Cappato. "Questa vittoria è dedicata a Silvio Berlusconi, solo a lui", ha commentato il candidato arrivato al comitato elettorale. "In questo momento, i miei pensieri sono rivolti a Silvio Berlusconi, il mio maestro di vita. Ho in mente lui, 44 anni di vita insieme sono tanti", ha aggiunto Galliani. "Mi sento molto motivato. E' una vittoria che dà respiro anche a Forza Italia. La mia mente, il mio cuore e i miei sentimenti sono rivolti a Silvio Berlusconi: 44 anni di vita con lui mi hanno migliorato", ha sottolineato nuovamente.

Tra le altre sezioni conquistate, Galliani vince anche ad Arcore. Nel comune lombardo, il patron del Monza conquista il 45,66% delle preferenze, contro il 44,61% dello sfidante di centrosinistra. "Abbiamo vinto anche a Monza città ed è bellissimo: io sono nato a Monza, è la mia città e abbiamo fatto 5% in più, 1000 voti in più di Cappato", ha detto ancora Galliani, continuando: "Aver portato il Monza dalla serie C alla serie A ha portato bene!".

Cappato: "Battuti, ma ne usciamo più forti"

"Quando abbiamo affrontato questa sfida eravamo consapevoli delle condizioni di contesto in cui andavamo a giocarla, per questo ne usciamo battuti ma più forti per le sfide che abbiamo davanti". Lo ha detto Marco Cappato, commentando dal suo comitato elettorale a Vedano al Lambro la sua sconfitta.

“È molto importante - ha detto Cappato rivolto al suo comitato elettorale - non perdersi d’animo per il risultato di questa elezione, perché da questa consapevolezza noi potremo trarre le energie per nuove conquiste di libertà, per la qualità di vita e dell’ambiente e per la qualità di una democrazia rispetto a cui la rabbia e indifferenza che si constatava girando per la Brianza era un dato fisicamente palpabile, ancor prima che l’astensione al voto”.

“All’inizio ho detto che avrei portato avanti comunque le battaglie con l’associazione Luca Coscioni e Eumans. Potendolo fare dal Parlamento, avremmo potuto farlo insieme con più forza, ma lo faremo lo stesso”, ha detto Cappato, annunciato che “con Eumans ci uniremo a dicembre proprio a Monza per fare tesoro del contributo che è arrivato dalle persone e dalle organizzazioni, per rilanciare gli strumenti della partecipazione diretta dei cittadini. Continuano anche le azioni di disobbedienza civile. Non abbiamo avuto bisogno di essere in Parlamento per cambiare la legge sulla fecondazione assistita o quella sul fine vita e non abbiamo bisogno di essere in Parlamento per continuare questa battaglia. Potremo metterci un po’ più tempo, ma è una battaglia che continuiamo e che vinciamo”, ha sottolineato.

"Faccio le mia congratulazioni ad Adriano Galliani per le elezioni", ha poi detto il candidato con il supporto di una larga coalizione di centrosinistra. Dopo i complimenti al vincitore, il “saluto anche agli altri candidati”, anche se “è stata una partita in cui ci sono state poche occasioni di confronto e di dialogo”, ha sottolineato Cappato.