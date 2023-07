Elon Musk a Palazzo Chigi, incontro con Tajani e Meloni

A bordo di una Tesla bianca, Elon Musk si è recato oggi a Palazzo Chigi dove ha incontrato prima il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani e, nel pomeriggio, la premier Giorgia Meloni.

Il patron di SpaceX, Twitter e della casa automobilistica statunitense di alto lusso, è arrivato questa mattina a sorpresa nella sede del governo. L'incontro con Tajani è durato circa un'ora. Quindi poco dopo le 17 è tornato, sempre a bordo della stessa Tesla, per vedere Meloni, con la quale ha avuto un colloquio di quasi un'ora e mezzo.

"Ho accolto con grande piacere oggi a Palazzo Chigi Elon Musk. Un incontro molto proficuo e un momento di grande cordialità dove abbiamo affrontato alcuni temi cruciali: innovazione, opportunità e rischi dell'intelligenza artificiale, regole europee di mercato e natalità. Avanti verso le sfide future che ci accomunano", ha scritto Meloni in un tweet, postando una foto che la ritrae, sorridente, assieme a Musk.

In Italia "c'è troppa denatalità", ogni anno "muore il doppio delle persone che nascono" e per questo Elon Musk ha suggerito alla premier Meloni di attivare "più sgravi fiscali per chi fa figli", ha riferito lo stesso patron di Twitter, Space X e Tesla, in un'intervista al Tg1. Con Meloni si è parlato anche di "Intelligenza Artificiale e dei rischi "dell'Ai, talmente potente da poterci sottomettere nel futuro", ha aggiunto Musk.

Con Elon Musk l’incontro “è andato bene, è un grande imprenditore, innovativo. Abbiamo parlato di spazio, di cybersecurity, di libertà di informazione, che in molti paesi non c’è, e di politica industriale”. Il confronto c’è stato anche sulle “auto elettriche, gli ho detto che l’Italia è il miglior paese in Europa per investire”, ha detto Tajani, rispondendo ai cronisti. Mentre su Twitter ha scritto: "Pronti a collaborare sulle sfide del nostro tempo come la cybersicurezza. Mi sono complimentato per i suoi successi imprenditoriali".