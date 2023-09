'Espansione Nato e reazione russa', Lega rievoca Pratica di Mare per festa Berlusconi

Tra le iniziative per ricordare Silvio Berlusconi, nel giorno della nascita, il prossimo 29 settembre, anche la conferenza della sezione della Lega per Salvini premier di Chiavari, in provincia di Genova. Un dibattito a più voci, spiegano all'AdnKronos gli organizzatori, per parlare di politica estera. La locandina e il titolo dell'evento 'Espansione Nato e reazione russa: dagli auspici del 2002 alla crisi nel 2022 fino ai presagi sul 2032', chiariscono la linea intepretativa delle vicende internazionali e dei rapporti con la federazione guidata da Vladimir Putin. Nella foto impressa sull'invito Silvio Berlusconi al centro, con a destra lo stesso Putin e alla sinistra George Bush.

Una immagine rievocativa del vertice di Pratica di Mare del 28 maggio 2002 quando Silvio Berlusconi, durante il suo secondo mandato da presidente del Consiglio, organizzò nella località a poca distanza da Roma, un vertice con i 19 rappresentanti della Nato dove fu invitato anche Vladimir Putin. Durante l'incontro venne firmata la carta conosciuta come 'Dichiarazione di Roma', che nelle intenzioni doveva aprire le porte della Nato anche alla Russia.