Michele Santoro si candida alle elezioni europee 2024 e presenterà una sua lista per affermare "la centralità della pace". Ad annunciarlo è stato il giornalista ospite a 'Otto e mezzo' su La7.

"Nasce un'iniziativa collettiva che non è una lista Santoro ma che prende corpo da un appello fatto da Raniero La Valle e Michele Santoro. L'obiettivo - ha chiarito - è quello di fare in modo che nella prossima campagna per le elezioni europee la guerra non sia un argomento secondario. Siamo convinti che se non entriamo in campo noi gli altri partiti, compresi quelli più sensibili al tema, non parleranno di quella che è la principale ragione di ciò che sta succedendo in Europa, cioè la guerra". Così Michele Santoro ospite a Otto e mezzo su La7.

"Non vogliamo fare un partito di sinistra ma una lista che affermi la centralità della pace. Se non si ottiene, tutte le proposte e le promesse di sviluppo sono chiacchiere, boiate destinate a naufragare; il governo non arriverà al panettone. Meloni non se ne occupa, spero che gli italiani se ne accorgano".

"Un tema che mi è stato proposto da piccoli partiti che vogliono partecipare alla nostra iniziativa è: come farai a presentare una lista alle europee senza le firme? Dicendo che loro hanno le firme e che possiamo scendere a patti. Ma non hanno capito niente: io le firme le raccolgo una per una - ha scandito - altrimenti vuol dire che non c'è nel Paese una spinta che vuole una presenza come la nostra. Per noi è quasi come un diritto di tribuna che vogliamo affermare per un'opinione pubblica che non ha rappresentanza".