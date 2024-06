"Siamo ovviamente tutti rimasti scioccati da quanto accaduto in Francia, anche se le dichiarazioni di Macron in questi mesi in prima persona sull'interventismo europeo in Ucraina hanno spaventato tutti, anche il suo elettorato in Francia. Questo è stato un posizionamento poco lungimirante". Lo dice la senatrice del Pd Beatrice Lorenzin alla notte elettorale dell'Adnkronos.