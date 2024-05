Europee, Meritocrazia Italia: "Crescono ascolti 'Direzione Europa', cittadini cercano confronto"

"Continuano a crescere gli ascolti della rubrica ‘Direzione Europa’, che è giunta ieri al terzo incontro. A discutere delle proprie proposte in vista delle elezioni europee è stata questa volta Elisabetta Gualmini, in rappresentanza del Partito Democratico, in dialogo con il Coordinatore Ministri di Meritocrazia Italia, Ciro Maddaloni. L’incontro è stato sapientemente moderato dalla dirigente MI Maddalena Russo. Tantissimi i temi affrontati, tutti molto delicati e di estrema attualità". Così in una nota di Meritocrazia Italia.

"A proposito della parità di genere, Gualmini ha voluto ricordare la drammatica situazione nella quale versa il nostro Paese, specie con riferimento al ruolo della donna nel mondo del lavoro. Ha insistito perché le aziende adottino politiche più trasparenti, in armonia con la direttiva europea recentemente entrata in vigore, soprattutto ai fini retributivi. Anche Ciro Maddaloni - continua Meritocrazia Italia - si è espresso sul tema, riportando all’attenzione l’impegno profuso in questa direzione da Meritocrazia negli ultimi anni, puntando anche sull’informazione e sulla necessità di maggiore consapevolezza, a beneficio di tutte le categorie in condizione di fragilità".

"Per il Pd, poi, tre sono gli obiettivi da perseguire: consolidare le attività già avviate in Commissione Lavoro, soprattutto sul tema del precariato; rafforzare la politica estera, anche per favorire maggiore coesione a livello europeo; conciliare la transizione ecologica con le esigenze delle imprese e del settore agricolo, senza fissare paletti troppo rigidi che siano percepiti contro il lavoro, ma con molto buon senso e pragmatismo. A proposito dei salari minimi, - prosegue ancora Meritocrazia Italia - Ciro Maddaloni ha evidenziato l’opportunità che vada risolto non da solo ma nell’ambito di una più complessa strategia di inclusione occupazione, rispetto della legalità e migliora-mento del benessere dei lavoratori. Ha invocato interventi fattivi da parte del parlamento europeo, specie nella direzione di rea-lizzare equilibri più stabili a livello internazionale".

"Il grandissimo interesse riscosso dalla trasmissione sembra riflettere la delusione per una campagna elettorale del tutto priva di confronto diretto e caratterizzata dalla consueta infedeltà informativa. A circolare soltanto slogan e proclami. Meritocrazia si propone con determinazione di andare oltre la politica dello scontro e delle divisioni e di favorire quel costruttivo dialogo essenziale per il ripristino del buon governa, a livello nazionale ed europeo. Il confronto proseguirà nelle prossime settimane. Il 22 maggio sarà ospite Dario Tamburrano per il Movimento 5 Stelle, e il 29 maggio sarà la volta di Carlo Fidenza, in rappresentanza di Fratelli d’Italia", conclude Meritocrazia Italia.