"Sono convinto che Forza Italia alle elezioni europee supererà il 10%, stiamo lavorando per questo. Sabato prossimo parte la stagione congressuale per arrivare poi al congresso nazionale che si svolgerà a Roma il 23 e il 24 febbraio per l'elezione del nuovo segretario del movimento politico e che lancerà di fatto la nostra campagna elettorale". Così il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine del meeting di Fi a Taormina.

"Tutti i sondaggi indicano che c'è una forte spinta al rialzo dei consensi di Forza Italia, abbiamo visto i dati del tesseramento con 100mila iscritti avendo ridotto i tempi. La nostra azione di buongoverno viene premiata dai cittadini", ha detto Tajani.

Al meeting il segretario di Forza Italia ha richiamato all'unità. "Non vinciamo e non governiamo questo partito se non stiamo tutti quanti insieme - ha scandito - Il problema è vedere che idea abbiamo e come insieme possiamo costruire il futuro del nostro movimento. Ci sono cose che vanno corrette ma noto un tale fermento in tutto il Paese e una tale partecipazione che è un entusiasmo che non vedevo da tempo, dagli anni dell'ultima vittoria di Berlusconi come Presidente del Consiglio. E vedo tante facce nuove".

"Berlusconi ha impregnato di valori Forza Italia, è questo il miracolo che ha fatto ed è per questo cresciamo. Il nostro obiettivo è di avere il 20% in tutta Italia", ha sottolineato Tajani.