Un emendamento del governo modifica il testo originario sulla tassa per gli extraprofitti delle banche. "Forza Italia è soddisfatta per l'emendamento del governo, che modifica il testo originario sugli extraprofitti delle banche, accogliendo la sostanza delle nostre indicazioni ed è per questo motivo che ritireremo gli emendamenti presentati - ha detto il vicepremier e segretario nazionale di Fi, Antonio Tajani - Abbiamo dato così segnali chiari e rassicuranti ai risparmiatori, agli investitori e al sistema finanziario".

"Molto importante - ha sottolineato Tajani in una nota - soprattutto la esclusione della tassa nel caso in cui le banche decidessero di capitalizzare e non versare la tassazione. Ciò rafforza la solidità patrimoniale delle nostre banche che è il presupposto per favorire l'erogazione del credito a famiglie e imprese e al tempo stesso, così, si rafforza la credibilità internazionale del sistema bancario italiano sui mercati esteri".

"Grazie a Forza Italia - ha rimarcato - la tassazione sarà più equilibrata, verranno salvaguardati gli interessi dei risparmiatori e degli investitori, gli acquisti dei titoli di stato e la specificità delle varie banche".

Tajani è intervenuto anche su X. "Forza Italia esprime soddisfazione per l'emendamento del governo che modifica il testo sulla tassa per gli extraprofitti delle banche - ha scritto - Tutela dei risparmi, stabilità dei mercati, più credito a famiglie e imprese. Forza Italia ha dato il suo contributo responsabile".