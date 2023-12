La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha iniziato un giro tra i padiglioni della fiera di Rho, per visitare ‘L’Artigiano in Fiera’ la fiera natalizia della tradizione milanese. Dopo la firma dell’accordo con il governatore lombardo Attilio Fontana, la premier ha deciso di fare un giro tra gli stand, tra la sorpresa e le reazioni di entusiasmo dei visitatori. Un vero e proprio bagno di folla. Fermandosi a visitare uno stand di decorazioni naturali, gestito da una ditta del vercellese, la premier ha stretto mani e scattato selfie. Una donna si è avvicinata e le ha sussurrato: “Vai avanti Giorgia, continueremo a votare per te”. E lei ha risposto: “Grazie, andrò avanti. Finché ci siete voi non ho paura”.