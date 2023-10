Fiorello alle prese con sondaggi ed elezioni, oggi, nella puntata di 'Aspettando Viva Rai2'. Lo showman siciliano commenta la rassegna stampa sui dati positivi riscossi dal Pd: "Qua c’è scritto che il Pd cresce ancora. Ma siete sicuri? Ma non era il contrario?", ironizza. "Rileggiamo per essere sicuri: distacco sotto i 9 punti, non ho parole ragazzi! E il dato viene presentato come notizia positiva. Tu pensa che la Schlein si sta facendo dei fuori onda da sola".

Fiorello sugli ascolti di Fazio e 'Che tempo che fa'

Non mancano poi le battute sugli ascolti televisivi di ieri e, di fronte al record della nuova stagione di 'Che tempo che fa', Fiorello commenta: “Avete visto Fazio quanto ha fatto? Su Nove gli ascolti erano talmente alti che ora il canale lo chiamano Dieci”.

Elezioni in Svizzera

E sulle elezioni in Svizzera, aggiunge: “Ma perché, votano anche in Svizzera? Hanno davvero una coscienza politica lì? Amici svizzeri vi amo tutti, non ho nulla contro di voi, anzi devo ammettere che siete persone davvero sensibili, nonostante i vostri caveau. In ogni caso anche lì avanza la destra: e pensare che la Svizzera è talmente piccola che non credevo avesse una destra, pensavo ci fosse solo il centro. Invece ha vinto un partito populista con lo slogan: ‘Con noi mai sbarchi in Svizzera’. Facile vincere così”, conclude ridendo.